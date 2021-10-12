Российских бойцов ММА не пустят в Киев на чемпионат Европы

Президент Украинской федерации ММА Владимир Тесля заявил, что не желает иметь никаких "контактов со страной-агрессором", и поэтому спортсмены из России не смогут попасть на турнир.

Как заявил Тесля, федерация потребовала от GAMMA, чтобы на чемпионате Европы "не было ни одного российского бойца". А также выразил надежду, что контакты с "российским агрессором" со временем сократятся.

"Мы надеемся, что со временем в Украине будет становиться всё меньше связей с Россией. Наше главное требование к GAMMA относительно чемпионата Европы звучала коротко и категорично — здесь не должно быть ни одного бойца из России", — цитирует Теслю издание Sport Arena.

По его словам, к радикальному заявлению украинской федерации ММА "отнеслись с пониманием". Объяснил Тесля это требование "развитием спорта".

Место соревнований несколько раз меняли. Сначала бойцов должна была принять Греция, затем Грузия. Позже было решено провести в столице Незалежной с 5 по 9 ноября.

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