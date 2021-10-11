Травма нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", россиянина Александра Овечкина, вызвала серьёзное беспокойство у специалиста по физреабилитации Алексея Жарова.
Врач отметил, что российский хоккеист не успел подготовиться к столкновению и мог повредить колено, передаёт Russia-Hockey. Жаров рассказал, что при подобных столкновениях могут страдать крестообразные связки.
С подобными травмами спортсменов специалист многократно сталкивался ранее. При этом в данном случае страдают задние или передние связки.
Врач надеется, что звезда хоккея из России сможет отделаться лишь незначительным испугом. Жаров также заявил, что ранее ему уже доводилось работать с Овечкиным, который максимально профессионально относится к восстановлению после травм.
Российский хоккеист травмировался 9 октября в ходе предсезонной встречи с "Филадельфией Флайерз".
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