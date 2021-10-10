Уайлдер попал в больницу после боя с Фьюри

Американский боксёр Деонтей Уайлдер попал в больницу после боя с британцев Тайсоном Фьюри. Спортсмена госпитализировали из-за многочисленных пропущенных ударов соперника.

По сообщению The Independent, Уайлдера отвезли в больницу в целях профилактики. Спортсмен не смог отразить несколько сильных ударов оппонента.

Врачи намерены проверить Уайлдера на предмет сотрясения мозга и ушибы.

Ранее Pravda.Ru писала о легендарном бое двух спортсменов на ринге в Лас-Вегасе. В третьем бою между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, американский боксёр пропустил правый боковой, что стало победой для британца Фьюри.

Британский боец изначально занял тактику нападения, но американцу удавалось отразить удары. На протяжении боя оба боксёра дважды побывали на настиле: Фьюри — в четвёртом раунде, Уайлдер — в третьем и десятом раундах.

Решающий удар Фьюри отправил противника в нокдаун в 10 раунде. И сохранил звание чемпиона WBC.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.