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Уайлдер попал в больницу после боя с Фьюри

Спорт

Американский боксёр Деонтей Уайлдер попал в больницу после боя с британцев Тайсоном Фьюри. Спортсмена госпитализировали из-за многочисленных пропущенных ударов соперника. 

Уайлдер попал в больницу после боя с Фьюри

По сообщению The Independent, Уайлдера отвезли в больницу в целях профилактики. Спортсмен не смог отразить несколько сильных ударов оппонента.

Врачи намерены проверить Уайлдера на предмет сотрясения мозга и ушибы

Ранее Pravda.Ru писала о легендарном бое двух спортсменов на ринге в Лас-Вегасе. В третьем бою между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, американский боксёр пропустил правый боковой, что стало победой для британца Фьюри.

Британский боец изначально занял тактику нападения, но американцу удавалось отразить удары. На протяжении боя оба боксёра дважды побывали на настиле: Фьюри — в четвёртом раунде, Уайлдер — в третьем и десятом раундах. 

Решающий удар Фьюри отправил противника в нокдаун в 10 раунде. И сохранил звание чемпиона WBC.

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Деонтей Уайлдер-Тайсон Фьюри 3 Бой || Лучшие Моменты
Автор: Екатерина Широкова
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