С отрывом в один гол Франция победила Бельгию и вышла в Лигу Наций

В рамках полуфинала Лиги Наций французы обошли Бельгию с незначительным преимуществом. На последних минутах матча у бельгийцев был шанс сравнять счёт, но гол засчитали вне игры. В конечном счёте Франция ушла с победой 3:2.

Сборная Бельгии ушла на перерыв с комфортным преимуществом 2:0, но уже в начале второго тайма французы смогли сравнять счёт.

А на 90-ой минуте матча вырвать победу из рук соперника.

Болельщики назвали матч напряжённым и красивым. В первом тайме голы в ворота французского соперника оправили Янник Карраско и Ромелу Лукаку. Но после перерыва, с отрывом в несколько минут, бильгийский вратарь не смог отразить удары Карима Бензема и Килиана Мбаппе. Решающим для команды Франции стал гол Тео Эрнандеса, передаёт "Чемпионат.com".

Победа гарантировала команде Франции место в финале Лиги Наций UEFA. Игра состоится уже в это воскресенье. Французы встретятся с командой Испании. Которая, в свою очередь, прошла за счёт победы над итальянской сборной.

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