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Бои братьев Емельяненко были проплачены и обговорены - Дацик

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик заявил, что исход многих боёв Александра и Фёдора Емельяненко был определён заранее. По его мнению, многие встречи спортсменов на ринге были проплачены.

Бои братьев Емельяненко были проплачены и обговорены - Дацик

"У Александра Емельяненко не все бои были проплаченными, но где-то были подставные. Я там один бой смотрел — такая ржака, беспонтовая подстава была", — заявил спортсмен в ходе интервью в интервью YouTube-каналу KOVALENKO.

Дацик уточнил, что достаточно посмотреть бой, чтобы понять, кто "ляжет" на ринг. У Александра он наблюдал такие встречи не раз, а вот у Фёдора, как уточнил боец, единожды. По мнению Дацика, тогда старший Емельяненко хотел "срубить" денег на тотализаторе.

По словам Вячеслава Дацика, ему тоже предлагали участвовать в подставных боях, но он отказался. Как пояснил спортсмен: "я дурак, со мной договариваться тяжело".

Ранее младший Емельяненко заявил, что всех российских рэперов можно сажать в тюрьму. По мнению бойца, они "несут" в своих песнях пропагандируют наркотики и насилие.

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Автор: Екатерина Широкова
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