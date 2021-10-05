Алина Кабаева просит главу FIG признать ошибки судей на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка Алина Кабаева написала письму президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с требованием признать некоторые итоги Олимпийских игр — 2020 ошибочными. Её не устроили оценки судей в области гимнастических состязаний.

По словам Кабаевой, судьи ошиблись, когда оценивали выступления Дины Авериной и Линой Ашрам. Она заметила, что средний балл российской гимнастки был заметно выше, чем у израильской спортсменки (24,000 балла против 23,000), однако члены жюри решили отдать золотую медаль Ашрам, пишет "Чемпионат".

Алина Кабаева просит руководителя FIG раскрыть достоверную информацию о судействе на Олимпиаде в Токио.

В спорных ситуациях такие данные нельзя скрывать от общественности, считает спортсменка.

Добавим, сразу после оглашения результатов Олимпийский игр — 2020 в области гимнастики Кабаева заявила, что не согласна с решением судей. Она глубоко расстроилась из-за того, что российские спортсменки впервые остались без высоких наград.

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