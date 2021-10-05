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"Кокорин не похож на футболиста" - Массимо Орландо

Спорт » Командные виды » Футбол

Массимо Орландо заявил, что Александр Кокорин меньше всех "похож" на игрока в футбол. По его словам, российский форвард кажется ему "кем угодно".

"Кокорин не похож на футболиста" - Массимо Орландо

"Кокорин? Каждый раз, когда я вижу его на поле, он кажется мне кем угодно, но только не футболистом", — сказал Орландо в эфире Radio Toscana.

За итальянскую команду "Фиорентина" экс-игрок "Спартака" Александр Кокорин в этом сезоне сыграл уже три матча. Суммарно находясь на поле около получаса.

Из российского футбольного клуба Александр Кокорин ушёл в начале 2021 года и заключил контракт на три года с итальянской "Фиорентиной" на 4,5 млн евро.

Однако уже спустя два месяца российский футболист получил травму на поле и был отправлен в больницу. Только спустя месяц он вернулся на поле.

В мае представители "Фиорентины" сообщили, что тренировать ближайшие два года российского форварда будет Дженнаро Гаттузо, — миланский Носорог. Для 43-летнего наставника это седьмой клуб в тренерской карьере.

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Автор: Екатерина Широкова
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