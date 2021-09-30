"Зенит" обыграл "Мальмё" — первая победа клуба в Лиге чемпионов

Оглушительную победу питерский футбольный клуб "Зенит" одержал над титулованой шведской командой "Мальмё" со счётом 4:0. Это стало первой победой в рамках второго тура Лиги Чемпионов.

По словам тренера команды-победителя Сергея Семака, "Зенит" не мог позволить себе потерять очки в ходе матча — в группе Н играют "Челси" и "Ювентус".

Как сообщает "История Зенита" — это юбилейная, десятая победа на еврокубке под началом Севака.

Зенитовцы открыли счёт забив гол уже на 9-ой минуте матча. Мяч в ворота соперника отправил Клаудиньо. Во втором тайме блеснул красивой игрой Далер Кузяев. Игрокам "Мальмё" ничего не оставалось, как попытаться "вытянуть" счёт, но Ахмедходжич получил красную карточку.

За десять минут до конца матча ещё один мяч в ворота шведов отправил Сутормин, а в добавочном времени отличился Вендел и забил решающий, четвёртый гол.

Матч состоялся на стадионе "Газпром" вечером минувшего вторника.

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