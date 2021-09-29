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Изобразил очистку банана: за расистский жест хоккеиста дисквалифицировали

Спорт » Командные виды » Хоккей

Украинского нападающего хоккейного клуба "Кременчуг" Андрея Денискина дисквалифицировали из-за расистского жеста, который он показал американскому защитнику "Донбасса" Джалену Смереку.

Изобразил очистку банана: за расистский жест хоккеиста дисквалифицировали

Как сообщили в пресс-службе Украинской хоккейной лиги (УХЛ), во время матча чемпионата Украины, который состоялся 26 сентября, Денискин разозлился на Смерека и решил пошутить над ним. Он изобразил очистку вымышленного банана. Однако чувство юмора спортсмена никто не оценил.

  • Комиссия приняла его поведение за расистский жест и решила дисквалифицировать на три матча и ещё отдельно на 10 игр. При этом хоккеист может выкупить дополнительный запрет.

Кроме того, Андрея Денискина удалили с ледовой площадки до конца игры по требованию специалистов Дисциплинарного комитета Лиги. Во время матча американец Джален Смерек, которому не понравилась выходка украинского нападающего, попросил дисквалифицировать обидчика. Без этого он отказывался играть дальше.

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Страна-расист: Возможен ли диалог с Украиной?
Автор: Юлия Миленина
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