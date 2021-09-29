Фанату "Шерифа" придётся везти семью в Египет из-за победы команды над «Реалом»

Болельщику молдавского футбольного клуба "Шериф" придётся выполнить обещание отвезти семью на отдых в случае, если команда не проиграет "Реалу" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Перед игрой пообещал жене: если "Шериф" сегодня не проиграет, то всю семью везу на отдых в Египет. Вот это я попал!!!" — цитирует "Газета. Ru" сообщение фаната в соцсетях.

28 сентября на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" "Шериф" одержал победу над "Реалом" со счетом 2:1.

На данный момент в активе молдавской команды, возглавляемой Юрием Вернидубом, две победы и шесть баллов.

"Шериф" — первый молдавский клуб, сыгравший в групповом этапе Лиги чемпионов.

На квалификационном этапе европейского турнира тираспольская команда одержала победы над албанской "Теутой", армянским "Алашкертом", сербской "Црвеной Звездой" и хорватским "Динамо".

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