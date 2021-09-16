Российские шахматисты стали абсолютными олимпийскими чемпионами ФИДЕ

Сборная России обыграла США в обоих матчах финала шахматной Олимпиады ФИДЕ, которая проходит онлайн, и забрала золото турнира.

Российские шахматисты стали победителями международной Олимпиады во второй раз.

Сборная США проиграла минимум 3,5-2,5 в двух турах и остаётся с серебром.

Twitter, автоматический перевод "Яндекса.Переводчика"

Напомним, онлайн-олимпиада ФИДЕ проходила с 20 августа на ведущей игровой платформе Chess. com. На старт вышли 153 страны. Отборочные игры проводились до 10 сентября.

Команда России — как победитель прошлого года — вступила в борьбу в основном дивизионе 8 сентября.

В своей группе российские шахматисты выиграли все девять матчей, победив сборные:

Украины — 4,5:1,5,

Германии — 6:0,

Чехии — 5:1,

Парагвая — 4,5:1,5,

Израиля — 5:1,

Аргентины — 6:0,

Италии — 5:1,

Испании -4:2,

Латвии — 6:0.