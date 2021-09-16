Сборная России обыграла США в обоих матчах финала шахматной Олимпиады ФИДЕ, которая проходит онлайн, и забрала золото турнира.
Российские шахматисты стали победителями международной Олимпиады во второй раз.
Сборная США проиграла минимум 3,5-2,5 в двух турах и остаётся с серебром.
Напомним, онлайн-олимпиада ФИДЕ проходила с 20 августа на ведущей игровой платформе Chess. com. На старт вышли 153 страны. Отборочные игры проводились до 10 сентября.
Команда России — как победитель прошлого года — вступила в борьбу в основном дивизионе 8 сентября.
В своей группе российские шахматисты выиграли все девять матчей, победив сборные:
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