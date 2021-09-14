Ласицкене объяснила, почему решила отказаться от встречи с главой РФ Путиным

Обладательница золотой медали Олимпийских игр в Токио Мария Ласицкене объяснила, почему решила пропустить встречу спортсменов с главой РФ Владимиром Путиным.

Чемпионка поделилась, что её пригласили на мероприятие после возвращения из Японии. Однако девушка сразу начала готовиться к другим состязаниям по лёгкой атлетике, поэтому была вынуждена отказаться от встречи с лидером России.

"Игры в Японии не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалился за экватор", — приводит комментарий Ласицкене ТАСС.

Спортсменка добавила, что по различным обстоятельствам в последнее время не участвовала в крупных соревнованиях. Она планирует наверстать упущенное в ближайшее время и выступать до завершения сезона. По словам легкоатлетки, встреча с Путиным в Москве означала бы для неё отказ от предстоящих турниров в сентябре. Девушка намерена поучаствовать в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Добавим, президент РФ Владимир Путин встретился с олимпийцами, которые успешно представили страну на Олимпиаде в Токио, 11 сентября.

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