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Даниил Медведев рассказал, что теннис вне политики

Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о политическом влиянии на теннис. По его мнению, в теннисе нет политической подоплеки.

Медведев отметил, что в каждой стране фанаты принимают теннисистов по-разному. Он также заявил, что несмотря на постоянные перемещения встречаются похожие вещи, например, проведение допинг-тестов.

"Турниры по всему миру. У каждого есть свои фанаты, у каждого есть свои хейтеры. Это тоже нормально", — рассказал теннисист РИА Новости.

По его словам, теннисисты часто живут в странах, за которые не выступают, потому что теннис — это международный спорт.

В воскресенье Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США. В финале US Open россиянин обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Это первый в карьере Медведева титул Большого шлема.

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Автор: Владан Джурич
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