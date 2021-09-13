Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о своём уходе из сборной России. Бразильский спортсмен намерен сфокусироваться на клубной карьере, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ранее спортсмен получил серьёзную травму колена. В ближайшее время он отправится на программу реабилитации.

Фернандес играл за сборную РФ с сентября 2017 года. За это время он успел поучаствовать в 33 матчах, забил в ворота противников 5 мячей. В Российском футбольном союзе поблагодарили бразильца за выступления в составе сборной страны и пожелали удачи в дальнейшей спортивной карьере.

Также на сайте РФС появилось открытое письмо Марио Фернандеса к болельщикам. Он отметил, что на этой неделе ему исполнится 31 год.

"С возрастом мои травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб", — объяснил свой уход футболист.

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