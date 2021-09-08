Северную Корею не допустят на Олимпиаду-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Национальный олимпийский комитет (НОК) КНДР до конца следующего года. Об этом президент МОК Томас Бах заявил во время пресс-конференции.

Принятое МОК решение означает, что национальная сборная КНДР не сможет участвовать в зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине в 2022 году.

«КНДР не принимала участие в Играх в Токио. Тем самым страна нарушила хартию, не выполнила своих обязанностей. НОК КНДР отстранен до конца 2022 года», - заявил Бах.

Глава МОК также отметил, что во время отстранения КНДР не сможет рассчитывать на поддержку и реализацию программ олимпийского комитета. «Если спортсмены из КНДР смогут пройти отбор на Олимпийские игры в Пекине, исполком МОК примет соответствующее решение относительно этих атлетов», - добавил Томас Бах.

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