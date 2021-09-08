Бывший глава США Дональд Трамп вместе с младшим сыном посетит боксёрский поединок, в котором американец Эвандер Холифилд сразится с бразильцем Витором Белфортом, сообщает канал FITE TV.
Бой запланирован в годовщину терактов 11 сентября. Прямую трансляцию поединка организует компания Triller.
Трампа пригласили на мероприятие не только в качестве почётного гостя, но и как главного комментатора. Он выйдет на ринг вместе со спортсменами и представит их публике. В дальнейшем экс-президент США будет высказывать своё мнение насчёт боя.
Отметим, что поединок между Холифилдом и Белфортом — одно из самых ожидаемых спортивных событий сентября. Пользователи соцсетей надеются, что комментарии Трампа сделают этот бой ещё более интересным.
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