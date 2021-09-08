Сборная России одержала победу над командой Мальты в матче отбора ЧМ-2022

Российская сборная по футболу стала победителем в матче с командой Мальты в квалификации чемпионата мира 2022 года. Матч прошёл в Катаре.

Счёт на десятой минуте открыл нападающий Фёдор Смолов. Ошибочные действия голкипера гостей Анри Бонелло помогли отличиться игроку с капитанской повязкой.

В конце второго тайма Зелимхан Бакаев (84) забил второй гол. Хавбек реализовал пенальти, назначенный защитнику команды мальтийцев Райану Камензули за игру рукой.

После шести туров Россия занимает второе место в группе H. На счету россиян 13 очков, передаёт РИА Новости.

Сборная Хорватии разгромила словенцев со счетом 3:0. В другом матче группы сборная Словакии победила команду Кипра — 2:0.

Российской сборной предстоит встретиться со словаками. Поединок пройдёт 8 октября на стадионе Казани.

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