Сборная России одержала победу над командой Мальты в матче отбора ЧМ-2022

Российская сборная по футболу стала победителем в матче с командой Мальдив в квалификации чемпионата мира 2022 года. Матч прошёл в Катаре.

Счёт удалось открыть на десятой минуте нападающему Федору Смолову. Помощником в этом ему стала ошибочные действия голкипера гостей Анри Бонелло.

Конец второго тайма Зелимхан Бакаев (84) забил второй гол. Затем его поддержал Хавбек, которому удалось реализовать пенальти, назначенному за игру рукой защитнику команды Мальдив Райану Камензули.

После шести туров Россия занимает второе место H. На счету россиян 13 очков, передаёт РИА Новости.

Сборная Хорватии разгромила словенцев со счетом 3:0 и Кипр — 2:0.

Российской сборной предстоит встретиться с словаками. Поединок пройдёт 8 сентября на стадионе Казани.

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