Фёдор Емельяненко решил освоить мирную профессию

Известный боец смешанного стиля, четырёхкратный чемпион мира Фёдор Емельяненко подал документы в Воронежский аграрный университет. 44-летний спортсмен намерен поступить заочно в магистратуру отделения факультета агрономии, агрохимии и экологии по специальности "Садоводство".

Как и прочим абитуриентам Емельяненко предстоит сдать несколько экзаменов, по итогам которых в конце сентября будет принято решение о зачислении. Как передаёт РИА Новости, вступительные испытания стартуют на следующей неделе.

Напомним, высшее образование Фёдор Емельяненко получил еще в 2008 году в Белгородском государственном университете на кафедре физической культуры.

В послужном списке на ринге ММА у 44-летнего спортсмена 39 побед в 46 поединках и шесть поражений. Один бой признан несостоявшимся.

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