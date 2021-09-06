Французский футболист, впавший в кому 39 лет назад, умер в госпитале

Экс-игрок французской футбольной сборной Жан-Пьер Адамс в 1982 году впал в длительную кому в госпитале Лиона.

Это случилось из-за ошибки анестезиологов, когда спортсмену проводили обычную операцию на ноге. В тот момент ему было 34 года, пишет The Mirror.

По словам врачей, перед операцией футболист находился в отличной форме. Они были уверены, что Жан-Пьер проснётся через несколько часов, однако мужчина остался в коме на 39 лет. Позже выяснилось, что медики перепутали дозу, поэтому состояние футболиста резко ухудшилось.

73-летнего Адамса официально объявили мёртвым сегодня, 6 сентября, в университетской больнице Нимы.

Напомним, спортсмен родился в Декаре. С 1972 по 1976 год футболист играл за сборную Франции. Он успел поучаствовать в матчах 22 раза на позиции центрального защитника. Именем спортсмена названы три стадиона, а также гандбольный клуб.

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