Сборная России обыграла Кипр и вышла на первое место в отборе ЧМ-2022

В матче отборочного тура чемпионата мира 2022 года сборная России обыграла сборную Кипра. Встреча проходила на стадионе в Никосии и завершилась со счетом 2:0. Матч обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом.

Полузащитник сборной России Александр Ерохин забил гол на 6-й минуте. Команда Валерия Карпина провела быструю атаку с участием нападающего Фёдора Смолова, сделавшего голевой пас.

Автор второго мяча — Рифат Жемалетдинов. На 55-й минуте полузащитник Александр Головин сделал передачу на Смолова, а тот одним касанием отдал голевую передачу на Жемалетдинова.

Сборная России набрала десять очков за пять матчей отборочного тура ЧМ-2022 и перебралась на первую строчку в группе Н. Следующий матч россиянам предстоит сыграть с Мальтой 7 сентября.

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