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Россия сыграла вничью с Хорватией в отборочном туре ЧМ-2022

Спорт

1 сентября состоялся первый матч отборочного цикла к чемпионату мира — 2022. Сборная России сыграла с Хорватией на стадионе "Лужники" в Москве. Мачт обслуживала бригада арбитров из Израиля.

Встреча была наполнена борьбой. При этом в матче была показана только одна желтая карточка. Ее получил полузащитник сборной России Дмитрий Баринов. В итоге встреча закончилась ничьей (0:0).

По итогам матча сборная Хорватии больше владела мячом (60 на 40%), совершила больше ударов по воротам (15 против 8) и подала больше угловых (6 против 3).

Сборная России за четыре тура набрала семь очков. Команда Валерия Карпина занимает второе место в таблице группы H. Сборная Хорватии находится на первом месте по разнице в показателях.

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Автор: Владан Джурич
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