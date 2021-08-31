Украинский спортсмен объяснил отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде

Игорь Цветов поблагодарил болельщиков за поздравления.

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший серебряную медаль в беге на 100 метров на Паралимпиаде в Токио, объяснил свое решение не фотографироваться с российскими спортсменами во время церемонии награждения.

Сообщение Цветова опубликовано на его странице в Facebook:

Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое… С Украиной в сердце.

Также спортсмен поблагодарил болельщиков за поздравления и принес извинения за то, что не сумел выиграть золотую медаль. По словам Цветова, он сделает все возможное для победы в предстоящих соревнованиях на дистанции в 200 метров.

Ранее Pravda.Ru писала, что во время токийской Олимпиады на Украине разгорелся скандал из-за совместного фото легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене. Некоторые украинские СМИ и националисты раскритиковали фото, а минобороны Украины провело с Магучих "разъяснительную беседу".

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