Россиянин установил паралимпийский рекорд по прыжкам в длину

Соревнования спортсменов-паралимпийцев (спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата) закончилось не только победой россиянина, но и обновлением мирового рекорда.

Евгений Торсунов показал результат 5,76 метров - это новый мировой рекорд. Второе место занял спортсмен из Новой Зеландии Уильям Стэдман. "Бронза" досталась украинскому паралимпийцу Роману Павлюку.

Эта медаль стала 19-м "золотом" в копилке "Паралимпийского комитета России" - именно под таким названием сборная нашей страны выступает на соревнованиях в Токио. Она удерживает за собой общекомандное третье место, на одну медаль опережая ближайшего преследователя - США, и значительно уступая Китаю и Великобритании, у которых 54 и 36 золотых трофеев соответственно.