Мбаппе затмил Месси в его дебютном матче за "ПСЖ"

Аргентинский форвард Лионель Месси дебютировал в составе "Пари-Сен-Жермен". Нападающий вышел на замену вместо Неймара на поле в матче четвёртого тура чемпионата Франции против "Реймса".

На поле Месси провёл треть игры - экс-капитан "Барселоны" был в строю с 66-й минуты. Аргентинец не стал самой заметной фигурой на поле, но был лучшим по количеству точных передач:

Месси сделал 21 попытку паса, 20 из которых были точными (95%).

Кроме того, аргентинский форвард три раза заработал фол на себе, что также стало лучшим показателем среди всех парижских футболистов.

Мбаппе стал главным героем

Вместе с тем, Месси ни разу не пробил по воротам "Реймса". Хоть голкипер соперников парижан Предраг Райкович и попросил аргентинца сфотографироваться с его сыном, главным героем Парижа этим вечером стал совсем не новичок команды.

Дубль в игре с "Реймсом" сделал форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Молодой француз забил по голу в каждом из таймов ещё до выхода аргентинца.

Парижане в итоге выиграли со счётом 2:0 и традиционно возглавили турнирную таблицу Лиги 1, набрав 12 очков в четырёх матчах.

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