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Украинские паралимпийцы отказались уходить от россиян на церемонии открытия

Спорт

Церемония открытия токийской паралимпиады состоялась 24 августа.

Украинские паралимпийцы отказались уходить от россиян на церемонии открытия

Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал в эфире "Матч ТВ" о ситуации, возникшей во время церемонии открытия Паралимпиады в Токио.

По словам Губерниева, руководитель Паралимпийского комитета Украины попросил спортсменов своей страны уйти с церемонии, чтобы не находиться рядом с представителями России. Однако, далеко не все украинцы согласились с решением руководства и остались сидеть на трибунах:

Молодцы, уважаемые друзья. Просто молодцы. Я могу лишь ещё раз поддержать замечательных спортсменов Украины.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч спортсменов со всего мира.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Киеве заявили о приговоре государству от украинцев, покидающих страну.

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В Токио стартует Паралимпиада
Автор: Алексей Ткаченко
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