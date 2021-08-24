Церемония открытия токийской паралимпиады состоялась 24 августа.
Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал в эфире "Матч ТВ" о ситуации, возникшей во время церемонии открытия Паралимпиады в Токио.
По словам Губерниева, руководитель Паралимпийского комитета Украины попросил спортсменов своей страны уйти с церемонии, чтобы не находиться рядом с представителями России. Однако, далеко не все украинцы согласились с решением руководства и остались сидеть на трибунах:
Молодцы, уважаемые друзья. Просто молодцы. Я могу лишь ещё раз поддержать замечательных спортсменов Украины.
Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч спортсменов со всего мира.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Киеве заявили о приговоре государству от украинцев, покидающих страну.
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