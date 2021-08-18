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Во Франции намекнули на связь Лионеля Месси с талибами*

Спорт » Командные виды » Футбол

Обложка нового выпуска журнала Charlie Hebdo вызвала ожесточенные споры.

Во Франции намекнули на связь Лионеля Месси с талибами*

Во Франции вышел в свет свежий номер журнала политической сатиры Charlie Hebdo. На обложке нового выпуска изображена карикатура на известного футболиста Лионеля Месси, недавно перешедшего из "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен". Надпись на французском языке гласит: "Талибан*: Это хуже, чем мы думали!".

Рисунок вызвал ожесточенные споры среди пользователей соцсетей. Люди выдвигают различные версии, пытаясь разгадать замысел художника.

По одной из версий, редакция журнала намекает на то, что 70% акций "Пари Сен-Жермен" принадлежат катарскому фонду Qatar Sports Investments, а эту ближневосточную страну зачастую обвиняют в финансировании терроризма. Экс-президент США Дональд Трамп даже называл Катар "историческим спонсором" терроризма. И при помощи такой карикатуры Charlie Hebdo якобы намекает читателям на связь между Месси и талибами*, получающими деньги из Катара, отмечает издание Món Esport.

*террористическая организация, запрещенная в России

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Автор: Алексей Ткаченко
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