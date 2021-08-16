Кушанашвили назвал трансгендером израильтянку, которой "отдали" золото Авериной

Телеведущий уверен, что у россиянки Дины Авериной было безукоризненное выступление.

Известный телеведущий Отар Кушанашвили выступил с резкой критикой в адрес израильской спортсменки Линой Ашрам, победившей в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Слова Кушанашвили передает один из Youtube-каналов.

Телеведущий признал, что не является экспертом в художественной гимнастике, но даже ему было видно, что "что-то не так". По словам Кушанашвили, победу у сборной России попросту "украли", ведь у Дины Авериной было "безукоризненное выступление":

Человек восемь раз уронил скобы для зубов, девять раз споткнулся, садился на шпагат, и оказалось, что это трансгендер. И ему дают победу!

По окончании соревнований в индивидуальном многоборье многие российские болельщики и эксперты, а также сама Аверина и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова публично обвинили судей в необъективной работе.

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