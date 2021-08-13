Приветственный ужин с новичками команды перерос в нечто большее.
Игроки норвежского футбольного клуба "Бранн" угодили в скандал. По сообщениям издания Bergens Tidende, футболисты устроили секс-вечеринку прямо на газоне спортивной арены.
Изначально мероприятие должно было стать торжественным ужином, на котором чествуют новичков, недавно пришедших в команду. Однако, по окончании официальной части, 12 футболистов "Бранна" решили развлечься на домашнем стадионе в компании четырех девушек. Спортсмены употребляли алкогольные напитки, занимались сексом и бегали голыми по полю. Праздник продлился до пяти часов утра.
Руководство "Бранна" еще не определилось с тем, каким образом наказать футболистов за непристойное поведение, но заверило, что санкции обязательно последуют.
В чемпионате Норвегии по футболу "Бранн" идет на последнем месте после 14 туров.
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