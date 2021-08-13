Норвежские футболисты устроили секс-вечеринку на стадионе

Приветственный ужин с новичками команды перерос в нечто большее.

Игроки норвежского футбольного клуба "Бранн" угодили в скандал. По сообщениям издания Bergens Tidende, футболисты устроили секс-вечеринку прямо на газоне спортивной арены.

Изначально мероприятие должно было стать торжественным ужином, на котором чествуют новичков, недавно пришедших в команду. Однако, по окончании официальной части, 12 футболистов "Бранна" решили развлечься на домашнем стадионе в компании четырех девушек. Спортсмены употребляли алкогольные напитки, занимались сексом и бегали голыми по полю. Праздник продлился до пяти часов утра.

Руководство "Бранна" еще не определилось с тем, каким образом наказать футболистов за непристойное поведение, но заверило, что санкции обязательно последуют.

В чемпионате Норвегии по футболу "Бранн" идет на последнем месте после 14 туров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.