"Пахать как лошадь": победитель Олимпийских игр высказался о нечестном судействе

Российский боксёр Альберт Батыргазиев завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Журналисты СМИ RT пообщались с уроженцем Дагестана и узнали, как спротсмен занимается своим делом вне зависимости от решения судий и осознаёт победу. Кроме того, Батыргазиев рассказал о планах поучаствовать в Играх-2024 в Париже.

В первую очередь Батыргазиев поблагодарил людей за приветствия и поздравления. Также спортсмен отметил работу тренеров, специалистов, руководителей. Он подчеркнул, что победа на играх — это общий успех.

Не сразу, но спортсмен осознал, что его имя вошло в историю. Он — единственный российский чемпион Токио в боксе. Тем не менее, Батыргазиев подчеркнул, что достижения уже в прошлом, необходимо трудиться дальше.

"Мы будем работать над завтрашним днём", — заявил боксёр.

Он рассказал, что несколько дней побыл в Олимпийской древне. У него получилось посмотреть на бой Абдулрашида Садулаева. Компания поддерживала своего человека, но американцев на трибунах оказалось больше. Батыргазиев сказал:

"К чести соперников, они проявили уважение и в один момент замолчали, позволив поболеть за нашего Танка".

Боксёр не боялся нечестного судейства. Он отметил, что у арбитров сложная работа, критиковать их нельзя. Лучше не давать поводов и вести бой так, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Спортсмен заявил:

"В равных поединках действительно может произойти всё. Но не нужно сразу кричать о плохой работе арбитров. Правильнее собрать сумку и идти пахать как лошадь".

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