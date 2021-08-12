Китаянка отказалась от трёх миллиардов рублей за победу на Олимпиаде

14-летняя спортсменка завоевала золотую медаль на токийской Олимпиаде.

Пятого августа китаянка Цюань Хунчань завоевала золото Олимпийских игр в прыжках в воду с десятиметровой вышки. По окончании соревнований девушка призналась, что при помощи спортивной карьеры надеется заработать деньги для своей большой семьи и больной матери.

После интервью в адрес Хунчань посыпались предложения от различных организаций: спортсменке предлагали еду, недвижимость и пожизненные билеты на мероприятия. Британское издание The Mirror сообщило, что самое большое предложение составило около 30 миллионов фунтов стерлингов (более трёх миллиардов рублей).

Отец девушки Кван Венмао поблагодарил всех сочувствующих за внимание, но заявил, что его семья отказывается от помощи. Кроме того, мужчина попросил надоедливых фанатов его дочери прекратить визиты в их родную деревню и не мешать людям нормально жить.