Скончался участник хоккейной Суперсерии-72 СССР - Канада

Хоккеист трижды признавался лучшим голкипером НХЛ.

На 79-ом году жизни скончался знаменитый вратарь клуба НХЛ "Чикаго Блэкхокс" Тони Эспозито. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте клуба.

Хоккеист защищал цвета "Чикаго" на протяжении 15 сезонов, трижды признавался лучшим голкипером НХЛ и получал приз как лучшему новичку сезона в 1970 году. По окончании спортивной карьеры Тони, как и его брат Фил, стал членом Зала славы Национальной хоккейной лиги.

По словам комиссионера НХЛ Гэри Бэттмана, хоккейному миру будет не хватать такого яркого игрока:

НХЛ, "Чикаго Блэкхокс" и город Чикаго со смертью Тони Эспозито потеряли любимого члена хоккейной семьи.

В 1972 году Тони Эспозито был в составе сборной Канады, участвовавшей в легендарной Суперсерии с командой СССР.

В последнее время хоккеист боролся с раком поджелудочной железы.

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