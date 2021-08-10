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Французский футбольный клуб анонсировал переход Месси

Спорт » Командные виды » Футбол

Игрок будет зарабатывать около 35 миллионов евро в год.

Французский футбольный клуб анонсировал переход Месси

Французский "ПСЖ" в социальных сетях анонсировал подписание контракта с нападающим Лионелем Месси.

Соглашение будет рассчитано на два года и может быть продлено еще на один сезон до лета 2024 года. 34-летний футболист заработает около 35 миллионов евро за каждый сезон.

Также игрока поприветствовал в соцсетях его бывший партнер по "Барселоне", Неймар, ныне выступающий в "ПСЖ". Неймар отметил приезда старого друга фразой "Снова месте".

1 июля этого года истек срок контракта Месси с "Барселоной", и нападающий стал свободным агентом, что позволило ему бесплатно покинуть родной клуб. При расставании Месси не смог сдержать слез, а также поблагодарил всех фанатов и одноклубников.

Месси является воспитанником "Барселоны", в основном составе которой он выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом форвард завоевал 36 трофеев. Кроме того, на счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах.

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Автор: Алексей Ткаченко
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