Тимановской предложили спонсорство от польского нефтяного концерна

Бегунья Кристина Тимановская будет получать стипендию от легкоатлетической ассоциации Польши и спонсорскую поддержку от нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen.

Тимановская уже получила политическое убежище в Польше. А 9 августа спортсменка выставила на торги серебряную медаль Европейских игр 2019 года. Спустя несколько часов цена лота выросла с 5 до 11 тысяч долларов. До завершения торгов осталось ещё 8 дней.

В пятницу, 6 августа, Тимановская изъявила желание продолжить спортивную карьеру в Польше. На встрече с министром культуры и спорта Петром Глиньским и президентом легкоатлетической ассоциации Польши Томашом Маевским спортсменка обсудила возможные варианты продолжения карьеры. На встрече также присутствовали представители PKN Orlen.

Глава нефтяной компании PKN Orlen Даниэль Обайтек предложил Тимановской спонсорство.

"Вчера мы сделали Кристине Тимановской предложение о поддержке от PKN Orlen. Для нас будет честью, если она примет приглашение в команду Orlen. Играем солидарно в одной команде!", — написал Обайтек в Twitter.

PKN Orlen является крупнейшей компанией Польши по нефтепереработке. Она занимается добычей, переработкой и продажей нефти в Польше, Чехии, Германии и странах Балтики. PKN владеет контрольным пакетом акций чешского производителя полиолефинов Unipetrol.

По данным финансового отчета Olen Group, выручка компании за 2020 год составила 18 850 миллионов евро.

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