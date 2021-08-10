Рылов стал самым популярным спортсменом по версии "Одноклассников"

Социальная сеть "Одноклассники" провела исследование популярности Олимпийских игр в Токио, завершившихся 8 августа. Были проанализированы публикации, которые попадали в ленту новостей "Олимпиада", а также упоминания на эту тему.

Самым популярным спортсменом стал пловец Евгений Рылов, который завоевал два золота на Играх. В первой тройке также стрелок Виталина Бацарашкина и синхронистка Светлана Ромашина.

Евгений Рылов (плавание); Виталина Бацарашкина (стрельба); Светлана Ромашина (синхронное плавание); Никита Нагорный (спортивная гимнастика); Дина Аверина (художественная гимнастика); Максим Храмцов (тхэквондо); Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика); Софья Великая (фехтование); Денис Аблязин (спортивная гимнастика); Андрей Рублёв (теннис).

Среди видов спорта больше всего обсуждали спортивную гимнастику, художественную гимнастику, волейбол, фехтование и теннис.