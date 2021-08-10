Социальная сеть "Одноклассники" провела исследование популярности Олимпийских игр в Токио, завершившихся 8 августа. Были проанализированы публикации, которые попадали в ленту новостей "Олимпиада", а также упоминания на эту тему.
Самым популярным спортсменом стал пловец Евгений Рылов, который завоевал два золота на Играх. В первой тройке также стрелок Виталина Бацарашкина и синхронистка Светлана Ромашина.
Среди видов спорта больше всего обсуждали спортивную гимнастику, художественную гимнастику, волейбол, фехтование и теннис.
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