Познер с юмором ответил Губерниеву, назвавшему его трёхголовым драконом

Телеведущий назвал Губерниева "ярким комментатором".

Владимир Познер в интервью изданию NEWS. ru отреагировал на высказывание спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, сравнившего его с "трёхголовым драконом".

Телеведущий назвал Губерниева ярким комментатором и признался, что ему нравится то, как Дмитрий оживляет спортивные передачи своими интересными репликами. Познер согласился с мнением Губерниева, заявившего, что журналист, являющийся гражданином сразу трёх государств — России, Франции и США — попросту не понимает, за какую сборную болеть:

В данном случае, я считаю, он меня похвалил: быть трёхголовым монстром, драконом, не всякому дано. И, в какой-то степени, он прав.

Также Познер отметил, что ему пришлось тяжело во время олимпийского волейбольного финала Россия — Франция и хотелось, чтобы выиграли обе команды.

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