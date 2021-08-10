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Российская спортсменка назвала оскорблением выступление на Олимпиаде без флага

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Чемпионка мира среди юниоров не понимает, почему российские спортсмены должны страдать.

Все медали сборной России на Олимпиаде в Токио

Российская лыжница Вероника Степанова призналась в интервью изданию Eurosport, что ей не нравится ситуация, сложившаяся на Олимпийских играх, где сборную России обязали выступать без флага и гимна страны.

По мнению Степановой, это больше похоже на оскорбление и унижение людей, вовремя выполняющих все требования ВАДА и РУСАДА:

Наше поколение и допинг никак в одной фразе не совмещаются. Почему мы должны страдать?

Степанова вспомнила скандальный эпизод, случившийся на чемпионате мира по шашкам в Польше, где российский флаг убрали со стола прямо во время соревнований. Спортсменка уверена, что другие страны, например, США, никому не позволили бы так издеваться над собой.

Олимпийская сборная России не сможет использовать свой флаг и гимн вплоть до начала парижских Игр 2024 года.

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Автор: Алексей Ткаченко
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