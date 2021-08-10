В Белорусии объяснили, почему Тимановская решила продать свою медаль

Спортсменка решила поддержать тех, кто выступает против режима Лукашенко.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин в беседе с изданием "Газета.Ru" объяснил, зачем легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на продажу серебряную медаль Европейских игр 2019 года.

9 августа награда со стартовой ценой 365 тысяч рублей появилась на интернет-аукционе. За сутки стоимость медали выросла до 20 тысяч долларов США.

По словам Опейкина, Тимановская присоединилась к группе так называемых "свободных спортсменов":

Это люди, которые подписали письмо против насилия и за честные выборы и попали под репрессии режима Лукашенко.

Атлеты были вынуждены уехать из Белоруссии и оказались в сложном положении. Теперь им необходимо жить и продолжать спортивную карьеру в новых условиях, поэтому Тимановская решила поддержать коллег-однодумцев и выставила свою медаль на продажу, заключил Опейкин.

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