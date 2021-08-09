EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"У нас разные пути выздоровления": Дана Борисова о Стасе Пьехе
"На вилах вынесли бы Зеленского": Лукашенко отказался от санкций против Украины
Миро ответила на заявление Познера о заслуженном наказании на Олимпиаде
Певица Анастасия Крайнова поддержала проект Булановой
Названа средняя стоимость отдыха в Египте
МВД пообещало 1 млн рублей за информацию о пропавшей в Тюмени девочке
Идрака Мирзализаде посадили на десять суток за русофобскую шутку
МакSим обратилась к поклонникам после комы
Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Петербурге

"Гнилое золото": россияне потребовали у израильтянки вернуть медаль Олимпиады

Спорт

Российские болельщики не могут успокоиться после скандала, разгоревшегося в художественной гимнастике во время Олимпиады в Токио.

"Гнилое золото": россияне потребовали у израильтянки вернуть медаль Олимпиады

7 августа израильская спортсменка Линой Ашрам выиграла золото Олимпийских игр в индивидуальном многоборье и оставила россиянку Дину Аверину на втором месте, тем самым прервав 25-летнюю гегемонию россиян в художественной гимнастике.

Сразу же по окончании соревнований разгорелся скандал, и споры по поводу сомнительного судейства не утихают по сей день. Многие российские тренеры и любители спорта уверены, что Ашрам, потерявшая ленту во время выступления, никак не могла занять первое место.

Сегодня российские болельщики атаковали аккаунты израильтянки в социальных сетях. Вот примеры некоторых комментариев публикацией Ашрам в Instagram:

  • "Гнилое золото" (_vika.frsv_);
  • "Все знают, что в действительности Россия выиграла золото в художественной гимнастике" (nastya.daa);
  • "Дина Аверина — чемпион" (shyperlisis);
  • "Ты же понимаешь, что не заслуживаешь золото? Золото тебе просто подарили" (darre.bsrb);
  • "Это не честно полученная медаль. Прилетит потом бумерангом…" (spbalenka);
  • "Верни золото. Не гневи Бога. Ты его не заслужила" (salenko711).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Самый громкий скандал на Олимпийских играх. Случайность или спланированная акция?
Автор: Алексей Ткаченко
Последние материалы
Как и когда Украина хочет получить от России репарации за Крым
"У нас разные пути выздоровления": Дана Борисова о Стасе Пьехе
Придется ли повторить принуждение Грузии к миру с Украиной?
"Гнилое золото": россияне потребовали у израильтянки вернуть медаль Олимпиады
"На вилах вынесли бы Зеленского": Лукашенко отказался от санкций против Украины
Миро ответила на заявление Познера о заслуженном наказании на Олимпиаде
Певица Анастасия Крайнова поддержала проект Булановой
Названа средняя стоимость отдыха в Египте
МВД пообещало 1 млн рублей за информацию о пропавшей в Тюмени девочке
Активистка ягодицами поддержала арестованных
Популярное
Новости спорта
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках

Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.

Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Политика. Новости и аналитика
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Мир. Новости мира
Китай обвинил США в сокрытии данных о коронавирусе
Политика. Новости и аналитика
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
Василий Амирджанов Активистка ягодицами поддержала арестованных Василий Амирджанов Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров Любовь Степушова Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю Любовь Степушова
Новости Украины
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
Газ
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
Боррель от имени ЕС издал декларацию о фальсифицированных выборах в Белоруссии
Евросоюз
Боррель от имени ЕС издал декларацию о фальсифицированных выборах в Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников