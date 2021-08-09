"Гнилое золото": россияне потребовали у израильтянки вернуть медаль Олимпиады

Российские болельщики не могут успокоиться после скандала, разгоревшегося в художественной гимнастике во время Олимпиады в Токио.

7 августа израильская спортсменка Линой Ашрам выиграла золото Олимпийских игр в индивидуальном многоборье и оставила россиянку Дину Аверину на втором месте, тем самым прервав 25-летнюю гегемонию россиян в художественной гимнастике.

Сразу же по окончании соревнований разгорелся скандал, и споры по поводу сомнительного судейства не утихают по сей день. Многие российские тренеры и любители спорта уверены, что Ашрам, потерявшая ленту во время выступления, никак не могла занять первое место.

Сегодня российские болельщики атаковали аккаунты израильтянки в социальных сетях. Вот примеры некоторых комментариев публикацией Ашрам в Instagram:

"Гнилое золото" (_vika.frsv_);

"Все знают, что в действительности Россия выиграла золото в художественной гимнастике" (nastya.daa);

"Дина Аверина — чемпион" (shyperlisis);

"Ты же понимаешь, что не заслуживаешь золото? Золото тебе просто подарили" (darre.bsrb);

"Это не честно полученная медаль. Прилетит потом бумерангом…" (spbalenka);

"Верни золото. Не гневи Бога. Ты его не заслужила" (salenko711).

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