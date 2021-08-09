Российские болельщики не могут успокоиться после скандала, разгоревшегося в художественной гимнастике во время Олимпиады в Токио.
7 августа израильская спортсменка Линой Ашрам выиграла золото Олимпийских игр в индивидуальном многоборье и оставила россиянку Дину Аверину на втором месте, тем самым прервав 25-летнюю гегемонию россиян в художественной гимнастике.
Сразу же по окончании соревнований разгорелся скандал, и споры по поводу сомнительного судейства не утихают по сей день. Многие российские тренеры и любители спорта уверены, что Ашрам, потерявшая ленту во время выступления, никак не могла занять первое место.
Сегодня российские болельщики атаковали аккаунты израильтянки в социальных сетях. Вот примеры некоторых комментариев публикацией Ашрам в Instagram:
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.