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Лукашенко заявил, что легкоатлеткой Тимановской "управляли"

Спорт » Одиночные виды

Политик заметил, что несмотря на оппозиционную деятельность, легкоатлетке выдали президентскую стипендию.

Лукашенко заявил, что легкоатлеткой Тимановской "управляли"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу "ОНТ" о скандале, разгоревшемся на токийской Олимпиаде вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской.

Глава государства заявил, что Тимановская была включена в состав сборной Белоруссии под давлением МОК, "рекомендовавшего" взять ее и еще нескольких спортсменов с "невыдающимися результатами" в Токио.

По словам Лукашенко, государство хорошо относилось к Тимановской, не смотря на ее оппозиционную деятельность:

В декабре прошлого года мы выдали Тимановской президентскую стипендию. Почти 3 тысячи рублей платили, все условия создали. Она бы сама это не сделала, если бы ею не управляли.

Лукашенко уверен, что Тимановская из японской столицы связалась с "дружками в Польше" и получила инструкции "бежать к полицейским и кричать про КГБ".

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