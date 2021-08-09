Соловьев позвал украинскую чемпионку переехать в Россию из-за травли на родине

Журналист назвал "позором" заявление Минобороны Украины.
Владимир Соловьев в интервью изданию URA. RU обратился к украинской спортсменке Ярославе Магучих.
Журналист отметил, что своими действиями на Олимпиаде Магучих показала пример доброжелательных взаимоотношений между россиянами и украинцами, а также принесла больше пользы своей стране, чем многие политики. По словам Соловьева, спортсменка может в любое время перебраться жить в Россию, если на Украине начнется травля в ее адрес:
Та истерия, которую подхватило министерство обороны Украины — это позор.
Ранее Pravda. Ru писала о том, что Магучих будет объясняться перед Минобороны Украины за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. В ведомстве считают, что Магучих, являющаяся сержантом Вооруженных сил Украины, якобы не имела права фотографироваться с представителями "страны-агрессора".
Украинка заняла третье место на состязаних по прыжкам в высоту на токийской Олимпиаде.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.