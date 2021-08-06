Эксперт рассказал, где Месси продолжит карьеру после "Барселоны"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил в беседе с изданием "Радио1", что у Лионеля Месси, покидающего "Барселону", есть лишь два варианта продолжения карьеры. По мнению эксперта, это французский "ПСЖ" или итальянский "Ювентус". Английский "Манчестер Сити" уже объявил, что не будет подписывать аргентинца:

"Так что, скорее всего, ПСЖ, там клуб богаче, чем "Ювентус", а Месси всё-таки попробует получить примерно ту же зарплату, что получал в "Барселоне", — предположил эксперт.

Колосков уверен, что в Россию Месси не приедет ни при каких обстоятельствах, потому что "такова реальность". Ни один клуб РПЛ не может позволить себе переход в свой состав игрока такого уровня.

Пятого августа "Барселона" на своем официальном сайте заявила, что нападающий Лионель Месси уйдёт из клуба, за основную команду которого он выступал с 2004 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.