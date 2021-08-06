Украинец, выступающий на ОИ за Россию, сообщил о поддержке из Луганска и Донецка

До 2015 года спортсмен представлял Украину.

Российский спортсмен Александр Бондарь, завоевавший 26 июля бронзовую олимпийскую медаль в синхронных прыжках в воду с вышки, рассказал о том, как его поддерживают в Луганске и Донецке.

По словам Бондаря, праздновать награду ему и его партнеру по сборной Виктору Минибаеву, "было нечем", да и окружающая обстановка к этому не располагала. Спортсмен признался, что не следит за новостями в СМИ, но иногда читает комментарии в социальных сетях:

Там действительно писали мне, в том числе из Луганска и Донецка. Приятно, что меня помнят, пишут, поздравляют.

Спортсмен отметил, что очень рад тому факту, что его не забывают на родине, где он вырос и провел долгое время.

До октября 2015 года родившийся в Луганске Александр Бондарь выступал за сборную Украины, после чего получил российское гражданство.

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