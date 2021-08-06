Два белорусских тренера лишились олимпийских аккредитаций после громкого заявления легкоатлетки Кристины Тимановской о том, что её якобы пытались заставить покинуть игры в Токио.
Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что Артур Шимак и Юрий Майсевич покинули Олимпийскую деревню. Ведется расследование инцидента.
В заявлении МОК говорится, что снятие аккредитации двух тренеров —
"временная мера … в интересах благополучия спортсменов Национального олимпийского комитета Беларуси, которые всё ещё находятся в Токио".
Спортивный орган заявил, что для расследования инцидента была создана дисциплинарная комиссия и что обоим тренерам будет "предоставлена возможность быть услышанными".
Напомним, дело Кристины Тимановской привлекло всеобщее внимание после того, как она отказалась лететь домой. Сейчас спринтер находится в Польше, где ей выдали гуманитарную визу.
Тренеры настаивают на том, что бегунью исключили из сборной из-за эмоционального состояния. Но 24-летняя девушка утверждает, что это неправда, настаивая на том, что ее удалили, потому что она рассказала в Instagram о "халатности тренеров".
Этот случай вновь привлек внимание к Белоруссии, где в августе прошлого года вспыхнули протесты против итогов президентских выборов.
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