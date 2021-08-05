Канделаки ответила обидевшемуся на Захарову немецкому журналисту

Телеведущая напомнила Зеппельту, что он мужчина.

Генпродюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась в Telegram в ответ на жалобы журналиста Хайо Зеппельта, обратившего внимание МОК на постановочное видео с участием Марии Захаровой, на котором официальный представитель МИД РФ избивает манекен с надписью Press ("Пресса").

Канделаки назвала Зеппельта "неуважаемым" и посоветовала обратиться к работам психолога Зигмунда Фрейда. По мнению руководителя "Матч ТВ", журналист из Германии ведет себя агрессивно и чего-то боится:

Вы же мужчина (это то, как традиционно в мире называли не женщин) и должны контролировать свои чувства. Уж простите, что я так по старинке вас назвала.

По словам Канделаки, Зеппельту стоит заняться спортом, и тогда он сам станет добрее, а жизнь вокруг него наладится. Также Канделаки отметила, что Россия всегда была за чистый спорт без допинга и политики.

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