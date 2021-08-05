Новые протесты жителей Токио против Олимпиады привели к столкновениям с полицией

Впервые с начала Игр японская полиция была вынуждена вмешаться в ситуацию.

Жители японской столицы вышли на очередную акцию протеста с требованием немедленно прекратить Олимпиаду. Причиной гнева горожан послужила обновлённая статистика по заболеваемости COVID-19.

Пятого августа мэрия японской столицы объявила, что суточное число заражений коронавирусом в Токио установило новый антирекорд: впервые с начала пандемии болезнь подтвердилась у более чем 5 000 жителей японской столицы.

По сообщениям РИА Новости, протестующие собрались возле главного Олимпийского стадиона. Они используют громкоговорители и нарисованные плакаты, требуя срочно остановить спортивные состязания. Атмосфера накалилась настолько, что в дело была вынуждена вмешаться японская полиция, чего ещё ни разу не случалось за время проведения Игр.

Соревнования в олимпийском Токио завершатся 8 августа.

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