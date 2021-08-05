"Кто должен быть услышан": МОК формирует список свидетелей по делу Тимановской

Организация планирует тщательно разобраться в истории с белорусской легкоатлеткой.

Официальный представитель МОК Марк Адамс заявил прессе, что расследование по делу Кристины Тимановской уже началось, сообщает ТАСС:

Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается.

Первого августа тренерский штаб сборной Белоруссии попытался снять спортсменку с Олимпиады и отправить на родину в следствие её "эмоционально-психологического состояния". Причиной данного решения стала критика руководства сборной в соцсетях со стороны Тимановской. Легкоатлетка была недовольна тем, что тренеры поставили её состязаться в эстафете 4х400 метров, хотя данный вид программы не является для спортсменки профильным.

Также Тимановская обратилась к МОК с просьбой о помощи. По словам Кристины, чиновники оказывали на неё давление и хотели силой вывезти из Токио. Аудиозаписи переговоров легкоатлетки с тренерами сборной недавно были опубликованы в Интернете.