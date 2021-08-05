Организация планирует тщательно разобраться в истории с белорусской легкоатлеткой.
Официальный представитель МОК Марк Адамс заявил прессе, что расследование по делу Кристины Тимановской уже началось, сообщает ТАСС:
Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается.
Первого августа тренерский штаб сборной Белоруссии попытался снять спортсменку с Олимпиады и отправить на родину в следствие её "эмоционально-психологического состояния". Причиной данного решения стала критика руководства сборной в соцсетях со стороны Тимановской. Легкоатлетка была недовольна тем, что тренеры поставили её состязаться в эстафете 4х400 метров, хотя данный вид программы не является для спортсменки профильным.
Также Тимановская обратилась к МОК с просьбой о помощи. По словам Кристины, чиновники оказывали на неё давление и хотели силой вывезти из Токио. Аудиозаписи переговоров легкоатлетки с тренерами сборной недавно были опубликованы в Интернете.
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