Американская газета нашла "секретное оружие" России на Олимпиаде

Немногие страны способны похвастаться тем же, уверено издание The Wall Street Journal.

Американское издание The Wall Street Journal обнаружило "секретное оружие" российских атлетов, позволяющее им брать медали токийской Олимпиады, превышая ожидания государственных чиновников. Изначально ОКР планировал завоевать на Играх 50 медалей, но спортсмены добились подобного результата еще за шесть дней до окончания соревнований.

По словам авторов газеты, российским атлетам пришлось принять на себя двойной удар:

национальный позор

и коронавирусную инфекцию.

Но пандемия — это лучшее, что могло случиться с россиянами. Благодаря глобальному кризису они нашли уникальное секретное оружие, которым не может похвастаться большинство других спортивных держав, — географию своей страны:

Заперевшись в таких местах, как Владивосток или остров Сахалин, многие звёзды команды ОКР смогли подготовиться в том же часовом поясе и условиях, что и в Японии.

Некоторые же спортсмены, например, российские гимнасты, тренировались в закрытых для иностранцев "пузырях", что стало особенно важным во время пандемии, отмечает The Wall Street Journal.

Сборная России завоевала уже 53 медали (14 из которых — золотые) на Олимпиаде в Токио.

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