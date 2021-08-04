Борец греко-римского стиля выиграл для Украины первое золото токийской Олимпиады.
Четвёртого августа состоялся финал олимпийских соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. В решающем противостоянии украинский спортсмен Жан Беленюк разгромил венгра Виктора Леринца со счетом 5:1. Это золото стало первым для Украины на нынешних Играх.
Сразу после триумфа Беленюк развлёк публику танцами и показал миру украинский народный танец гопак, держа в руках национальный флаг своей страны.
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