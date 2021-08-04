Темнокожий украинский борец станцевал гопак после победы на Олимпиаде

Борец греко-римского стиля выиграл для Украины первое золото токийской Олимпиады.

Четвёртого августа состоялся финал олимпийских соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. В решающем противостоянии украинский спортсмен Жан Беленюк разгромил венгра Виктора Леринца со счетом 5:1. Это золото стало первым для Украины на нынешних Играх.

Сразу после триумфа Беленюк развлёк публику танцами и показал миру украинский народный танец гопак, держа в руках национальный флаг своей страны.

Жан Беленюк — двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе.

На Олимпийских играх 2016 года в Бразилии он проиграл в финале борцу из России Давиту Чакветадзе и остался с серебряной медалью.

и остался с серебряной медалью. Кроме того, Беленюк с 2019 года является народным депутатом Верховной рады Украины.