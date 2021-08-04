На Олимпиаде россиянок перепутали с украинками во время награждения

Российские синхронистки завоевали еще одно олимпийское золото.

Золотые русалки! Победа Ромашиной и Колесниченко в синхронном плавании

4 августа россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли состязания дуэтов на олимпийском турнире по синхронному плаванию. Спортсменкам удалось набрать 195,9079 балла. Вторыми стали китаянки, а третье место заняли представительницы Украины.

Забавный эпизод произошел по окончании соревнований, сообщает издание Sport24. Во время церемонии награждения диктор умудрился перепутать российских и украинских синхронисток и "выдал" россиянкам бронзовые медали. К счастью, оплошность была быстро исправлена, и прозвучало слово "Украина".

Россиянка Светлана Ромашина стала первой в истории синхронисткой, завоевавшей шесть золотых олимпийских наград. 31-летняя спортсменка планирует закончить карьеру.