Российские синхронистки завоевали еще одно олимпийское золото.
4 августа россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли состязания дуэтов на олимпийском турнире по синхронному плаванию. Спортсменкам удалось набрать 195,9079 балла. Вторыми стали китаянки, а третье место заняли представительницы Украины.
Забавный эпизод произошел по окончании соревнований, сообщает издание Sport24. Во время церемонии награждения диктор умудрился перепутать российских и украинских синхронисток и "выдал" россиянкам бронзовые медали. К счастью, оплошность была быстро исправлена, и прозвучало слово "Украина".
Россиянка Светлана Ромашина стала первой в истории синхронисткой, завоевавшей шесть золотых олимпийских наград. 31-летняя спортсменка планирует закончить карьеру.
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